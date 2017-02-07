Binali Yıldırım'dan CHP'ye eleştiri İzle



BİRARAYA GELEMEZ DİYEN ÇEVRELER ALEYHİMİZDE BİRLEŞTİ



Girdiğimiz her seçimden AK Parti olarak yüzümüzün akıyla çıktık elhamdülillah. Seçimlerin ertesi günü yine insanımıza koşup hizmet üretmeye devam ettik. Kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu dönemleri yaşadı. E-muhtıralara gördü, parti kapatmalarına şahit oldu. Çeşitli bahanelerle iç karışıklık çıkarmak istenenlerin hedefine kondu. Ömrü billah biraraya gelemez denilen çevreler milletle aramızdaki köprüleri yıkmak için biraraya gelip çalıştı.



BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN MÜSEBBİBİ CHP'DİR



Milletimiz için takındığmıız yumuşak başlılığımızı anlayamadılar. Bizi uysal koyun zannettiler. Boynumuzdan çekip, sürüklemek istediler. O zaman da duvara çarptılar. Siyaset mühendisliği yapmaya başladılar. Hukuk ve siyaset çevrelerinde 100 yıl sonra bile utançla anılacak 367 rezaletini çıkardılar. Bu Anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP'dir. 2007'ye gidelim. Cumhurbaşkanı seçtirmeyen bunun için hukuk ihdas eden ana muhalefet partisi bu işin başlangıcına sebep oldu. Dün Cumhurbaşkanını seçtirmeme için vesayet odaklarının sözcülüğünü yapan ana muhalefet partisi, bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarını engellemek için marjinal gruplarla biraraya geldi. PKK, FETÖ hayır dediği için biz bu değişikliğe evet diyoruz dedik.



CHP FETÖ VE PKK'CILARLA İŞ TUTARAK HALKIN GÖNLÜNE GİREMEZ



PKK ve FETÖ'nün hayır'ına karşı evet diyoruz dedik. Cevap CHP'den geldi. Biz muhataplarımızdan cevap bekliyorduk. Cevap CHP'den geldi. CHP onların kayığına binmiş vaziyette. Allah ıslah etsin. Siz FETÖ, PKK, bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. Milletin yolundan saparsanız, millet de sizi arasına almaz, size hak ettiğiniz cezayı da verir. TBMM'de 339 oyla milletvekilimizin oyuyla kabul edilen bu değişiklik milletin onayına sunulacak. İnanıyorum ve güveniyorum ki, bu referandum sonucunda Türkiye aydınlık yarınlara daha hızlı bir şekilde yol alır.

