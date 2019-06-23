Binali Yıldırım: 'Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır' - İSTANBUL İzle
Binali Yıldırım: "Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır" - İSTANBUL - Okul önündeki vatandaşlardan görüntüler - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamasıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı. Yıldırım, oy kullandığı okulun bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir... Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır."
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