Binali Yıldırım: 'Bu şehri yalancılar yönetemez' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "Bu şehri yalancılar yönetemez" - İSTANBUL - Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması - Pankartlardan görüntülerİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. (2)
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