Binali Yıldırım: 'Benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun saldırması sonucu hayatını kaybetti'
Binali Yıldırım'ın açıklamaları
( ANKARA ) Meclis Başkanı Binali Yıldırım: "Benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun saldırması sonucu hayatını kaybetti" - Binali Yıldırım:- "Atalay, memleketin, milletin geleceğine yönelik yanlış bir hareketin içerisinde olmamıştır. Bundan sonra olmasını da kimse beklemesin"- "Türk-İş'in, Türk-İş Genel Başkanının saçma sapan haberlerle yıpratılmasına asla gönlümüz razı gelmez"