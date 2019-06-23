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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

GELİŞ DETAY

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işleminin bitmesiyle birlikte sayım işlemleri başladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Binali Yıldırım seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Yıldırım'ı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yetkililer karşıladı.
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