Binali Yıldırım: “Adalet yerini buldu, Dede Yıldırım başkan oldu”



- Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti’den seçimi kazanan Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti.. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.

