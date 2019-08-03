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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Erzincan Havalimanı'nda karşılama

Camii Trol 

-Yıldırım'a sevgi seli, izdiham
-Camii ve Valilik ziyareti
-Yıldırım'ın konuşması

( ERZİNCAN )- Erzincan Havalimanında toplanan yüzlerce Erzincanlı, Yıldırım’ı coşkuyla karşıladı ERZİNCAN

- Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinin ardından ilk kez geldiği memleketi Erzincan’da coşkuyla karşılandı. Yıldırım’a sevgi seli izdihama neden oldu. Malatya’dan hava yoluyla Erzincan’a gelen Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, Cuma namazını Terzibaba Camisinde kıldı. Namaz sonrası camii önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre hasbihal eden Binali Yıldırım daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Vali Ali Arslantaş’tan brifing alan Yıldırım, “Malatya’daki program sonrası memleketime geldim. Burada bir dizi incelemelerde bulunacağım. Devam eden yatırımları kontrol edeceğiz. Akşamda köyüme gideceğim.” dedi.
Yıldırım, valilik ziyaretinin ardından belediye ve AK Parti Teşkilatını ziyaret edip akşam saatlerinde STK temsilcileriyle yemek programında bir araya gelecek.
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