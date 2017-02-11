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11 Şubat 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım: 5 yeni üniversite geliyor

Binali Yıldırım: 5 yeni üniversite geliyor

'5 ÜNİVERSİTE DAHA GELECEK'

Başbakan Binali Yıldırım Eskişehir Referandum Antalya 


'Antalya yakında eğitimin başkenti de olacak. 5 üniversite var 5 üniversite daha gelecek. Antalya'yı Konya'ya Kayseri'ye hızlı trenle bağlayacağız. Burdur'u da ayrı bir hatla Antalya ve Eskişehir'e bağlayacağız. Turizmin gözbebeği Antalya'aya ne kadar hizmet etsek azdır. Heleli hoş olsun.' 'Gelelim asıl meseleye. Değerli kardeşlerim her zaman bir yandan hizmet yaptık bir yandan vesayet odakları ile mücadele ettik. 2002'de tek başına iş başına dedik başa geldik. Ne güzel dedik. Ama Ankara'ya gittik baktık ki her taraftan bir kafa uzanıyor. Merhaba biz yeni ortaklarınızız dediler. Haksız ortaklar birden bire peyda oldu. İlk denemelerini 2007'de yaptılar. İcat çıkardılar. Siz cumhurbaşkanını seçemezsiniz 367 lazım dediler. BUnu vesayet odakları çıkardı. CHP'de sözcüsü oldu.'

'Esasen değerli kardeşlerim bu gün yaptığımız iş yarım kalan işin tamamlanmasıdır. Cumhurbaşkanını halk seçiyorsa yetkiyi halk veriyorsa sorumluluğu da yine siz vereceksiniz. Getirilen bu değişiklik yetkiyi veren Cumhurbaşkanına halk sorumluluğu da veriyor. Söylenenleri duydukça kanımız donuyor. Sanki değişiklik hiç konuşulmamış. Rejimin elden gittiği falan yok. Elden giden vesayet. Bu anayasa değişikliği yapıldığında 15 Temmuz çılgınlığını yapanları göremeyeceksiniz. Çünkü millet işe koydu.'
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