Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Düzce’de Haberi

-Bakanın seçim bürosu açması

-Bakan özlü ile röp

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( DÜZCE ) -- “Denizlere mega endüstri bölgeleri kurulacak” DÜZCE



- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’de ki 5 bölgede denizlere mega endüstri bölgeleri açılacağını söyledi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili adaylarının seçim bürolarının açılışına katıldı.

Seçim bürolarının açılış sebepleri hakkında bilgiler veren Bakan Özlü, “AK Parti olarak yasama görevi dışında milletvekillerimizin kendi bölgelerinde ki vatandaşlarımızla birlikte olmalarını arz ediyoruz. Bir karar aldık aday adayı olan aday olan bütün milletvekilleri bu karar imza attılar. Haftanın 4 günü yasama süresince mecliste haftanın 3 gününde illerinde olacaklar. Kendi illerinde de seçim ofisleri olacak” dedi.

“5 bölgede mega endüstri bölgeleri kuracağız” Bakan Özlü, sanayide büyüme ve genişleme yapmak istediklerini ifade ederek, “Mega endüstri bölgeleri bakanlığımızın son 1 buçuk yıldır yürüttüğü çalışmaların sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı her rakamın altında çok ciddi hesaplar vardır, çalışmalar vardır. Biz Türkiye’nin bir sıçrama yapabilmesi için sanayide derinlik kazanması, sanayide genişlik kazanmasını istiyoruz. Bu çerçevede Türkiye’de denize entegre bölgede denize mega endüstri bölgeleri kurulması çalışmasını başlattık. Bu çalışma Malezya ve Singapur’da örnekleri görülen büyük ekonomik bölgeler gibi olacak. Doğu Karadeniz’de, batı Karadeniz’de kuzey ege ve güney Marmara olmak üzere bölgede olacak. Bunun bir örneği Singapur’dadır. Singapur’da ki endüstri bölgesinin olduğu alanda ki ekonomik katma değer ekonomik ölçek 66 milyar dolardır. Biz bu endüstri bölgeleri ile Türkiye’ye Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz. Güzel bir proje inşallah ilk örneklerini Filyos, Trabzon yatırım adası ve Adana Ceyhan’da göreceğiz” dedi.

“İstihdamda artış var” Bakan Faruk Özlü, istihdam rakamlarında da artış yaşandığına dikkat çekerek “432 bin kişiye geçen yılın aynı ayına göre daha fazla iş imkanı sağladık. Türkiye’de biliyorsunuz iş gücüne katılım oranı her geçen gün artıyor. Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde özellikle Euro bölgesinde ki 24 ülke içerisinde en fazla istihdam sağlayan ülke oldu. 2017 yılında. 2012-2016 arasında ki yıllarda da Avrupa Birliği ortalamasının toplamından üzerinde istihdam sağlayan bir ülkeyiz. Türkiye büyüyor. 7.4 büyüme sağladık. Geçen senede böyleydi bu senede böyle. Bu büyüme otomatik olarak istihdama yansıyor. Yine sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinin sonucudur. İkinci çeyrekte de birinci çeyreğe oranlı büyüme olacağını göstergeler bize gösteriyor” şeklinde konuştu.

(TT-RFK-

