-Dernek ziyaretinden genel detay görüntü

-Bakanın konuşması



( İZMİR ) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Yüksek katma değerli işlere odaklanmalıyız. Ciddi bir cari açığımız var" İZMİR



- İzmir’de konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlık döneminde İzmir’e mega endüstri bölgesi yapma hayalinin olduğunu ancak uygun yer bulma sorunu yaşadıklarını belirtirken, Türkiye’nin sıçrama yapması gerektiğini ifade ederek, “Biz aslında daha yüksek katma değerli işlere odaklanmalıyız. Bu da teknoloji le olur. Ciddi bir cari açığımız var. 7,4 büyüyoruz ama cari açığımız da büyüyor. Bunun tek yolu teknoloji üretmekten geçiyor” dedi.

İzmir’de bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi, ardından Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği’ni ziyaret etti. Dernek başkanı Akın Kazançoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, bakanlık döneminde İzmir için iki büyük hayali olduğunu açıklayan Bakan Özlü, “Aslında bakanlık dönemimde İzmir için iki hayalim vardı. İzmir Teknoloji Üssü için bugün imzalar atıldı. Diğeri de İzmir’e mega endüstri bölgesi yapma. Limana entegre, liman arkası bölgede büyük ekonomik bölge. 3 bin hektar civarında alana sahip, ileri teknoloji üretimlerinin yapıldığı, altyapısını devletin yaptığı bir şey. Fabrikasını bile devletin hazırladığı bir şey yapmak istiyoruz. Keşke bu ölçekte bir yer bulabilmiş olsaydık bugün onun da imzasını atmış olurduk. Endüstri bölgesi için yer bulmada sıkıntı yaşadık. Sulak alanla karşılaşıyoruz, zeytinlik bahçesi ile karşılaşıyoruz. Bakıyoruz bundan vazgeçmedik ama yer bulmada zorlandık. Vazgeçmedik. Devam edeceğiz. Biz Türkiye’nin bir sıçrama yapmasını istiyoruz. Hamle değil sıçrama. Bunu yapabileceğimiz alanların başında teknoloji geliyor. Teknoloji üreten bir Türkiye sıçrama yapabilir” ifadelerini kullandı. “Ciddi bir cari açığımız var” Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke olduğunda cari ve dış ticaret açığının kapanacağını dile getiren Bakan Özlü, şunları kaydetti: “Sattığımız ürünlerin katma değerleri çok düşük. Biz aslında daha yüksek katma değerli işlere odaklanmalıyız. Bu da teknoloji le olur. Ciddi bir cari açığımız var. 7,4 büyüyoruz ama cari açığımız da büyüyor. Bunun tek yolu teknoloji üretmekten geçiyor. Yüksek katma değerli ürün demek yüksek teknolojili ürün demek. 10 dolara alıyoruz üzerine bir işlem gerçekleştirip 11 dolara satıyoruz. Kattığımız değer 1 dolar. En zaman ki biz 10 dolara aldığımızı 20 dolara satarsak üzerine bir işlem gerçekleştirip o zaman bizim dış ticaret ve cari açığımız kapanacak. Teknoloji bakanıyım diye bunu söylemiyorum. Ben hep buna inandım. Türkiye artık tasarım yapıyor eskiden üretim yapıyordu. Esas kar getiren işler tasarım yoğun faaliyetlerdir. İmalat sanayimizi ikiye katlamak istiyoruz. Güzel bir program hazırladık. Gelecek dönem uygulamalarımıza başlayacağız.” “STK’lardan sermaye ortağı olmasını isteyeceğiz” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir’de bugün protokol imzaları atılan İzmir Teknoloji Üssü’ne karşı ciddi bir sahiplenme oluştuğunu belirterek, “İzmir’e çok defa geldim. Fakat bu defa seçim sebebiyle geldim. Bugün başbakanımızla beraber Bulgaristan başbakanımızın yaptığı görüşmeye iştirak ettim. Başbakanımızın gençlerle sohbetine katıldık. 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız İzmir Teknoloji Üssü’nün imzasını attık. 1,5 yıldır yabancı danışmanlık firması ile birlikte İzmir’e kurmak istediğimiz teknoloji üssünün temel parametrelerini çıkarıyorduk. Proje için 60’dan yerli ve yabancı fazla firma ile görüştük. Yatırımın bize maliyetinin ne olacağını hesapladık. Hangi alanlarda faaliyet görmeli diye üzerinde çalıştık. 150 milyon TL sermaye ile bir şirket kurduk. İzmir’deki teknoloji yoğun faaliyetlerin koordinasyonunu yapacak. İlerleyen dönemde sivil toplum kuruluşlarının da bu şirkete sermaye ortağı olmasını isteyeceğiz. İzmir Ticaret Odası, EBSO gibi kurumların da projede yer almasını istiyoruz. İzmir’de üsse karşı ciddi bir sahiplenme oluştu. Özellikle yarımada kesiminde. Önümüzdeki 10 yıllık süreci kapsayacak bu proje, 25 milyar TL bir gayri safi milli hasılaya katkı sunacak” diye konuştu.



