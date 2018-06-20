Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: “Türkiye’de bir kesim var kendine ait fikirleri yok”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: “Türkiye’de bir kesim var kendine ait fikirleri yok”

Bakan Faruk Özlü'nün gelişi

İngiltere Alışveriş Yurt Dışı Sivil Toplum Saldırı 

-Bakan'ın konuşması
-detay

( DÜZCE -HD) DÜZCE

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi toplantısına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada bazı STK’ları için “Yurt dışında belli kesimler Türkiye’de OHAL var OHAL kalksın diyorsa bizim Türkiye’de ki bu sivil toplum kuruluşları da aynısını söylüyor. Sizin aklınız fikriniz yok mu?” dedi.
MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Dost Meclisi toplantısının onur konuğu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü oldu. Bakan Faruk Özlü, bazı STK’lara yüklenerek “MÜSİAD camiasının fikirleri, önerileri yerli ve milli, arada ki fark budur. Türkiye’de şöyle bir trend var. Özellikle bu yurt dışında ki kuruluşlarla, şirketlerle iş yapan sanayicilerimiz, iş adamlarımız onlarla çok sık temasta oldukları için oturup konuşuyorlar ve fikir alışverişinde bulunuyorlar. Onların fikirlerinden çok etkilenen bir kesim var. Sanki böyle yabancı fikirlerin yurt dışından gelen fikirlerin Türkiye mümessili gibi Türkiye temsilcisi gibi bu arkadaşlarımız. Örneğin, Fransa’da, Almanya’da İngiltere’de belli kesimler Türkiye’de OHAL var OHAL kalksın diyorsa bizim Türkiye’de ki bu kesimler, bu sivil toplum kuruluşları da aynısını söylüyor. Dinliyor, tercüme ediyor ve bunu bize öneriyor. Sizin aklınız fikriniz yok mu? Sizin akli melekeleriniz dumura mı uğradı? Sizin neden kendinize ait fikirleriniz yok? Türkiye’de böyle bir kesim var. Kendisine ait fikirleri olmayan, Yabancı fikirlerin, yurt dışında ki fikirlerin Türkiye temsilcisi gibi davranan sivil toplum kuruluşları var. Ama MÜSİAD bunlardan değil. MÜSİAD yerli, milli ama küresel” dedi.
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ise konuşmasında, "İş dünyası olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da en büyük itici gücünü, iç ve dış siyasette istikrar ortamı oluşturuyor. İstikrar ise, halkın desteği ile göreve gelmiş güçlü iktidarlarla mümkündür. Dünyanın bir kırılma yaşadığı bu dönemde ülkemizin birlik ve beraberliği, güvenliği ve huzuru için, ekonomik ve terör saldırılarına karşı durabilmesi için Güçlü Hükümet yanında güçlü meclise de ihtiyaç vardır. Bu sebeple MÜSİAD olarak 24 Haziran'da yapılacak seçimin istikrar için önemli olduğunu belirtmiştik” dedi.
Konuşmaların ardından ise MÜSİAD üye olanlara üyelik kartları ve plaket verildi.

İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı