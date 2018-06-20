Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: “Türkiye’de bir kesim var kendine ait fikirleri yok”

-Bakan'ın konuşması

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( DÜZCE -HD) DÜZCE



- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada bazı STK’ları için “Yurt dışında belli kesimler Türkiye’de OHAL var OHAL kalksın diyorsa bizim Türkiye’de ki bu sivil toplum kuruluşları da aynısını söylüyor. Sizin aklınız fikriniz yok mu?” dedi.

MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Dost Meclisi toplantısının onur konuğu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü oldu. Bakan Faruk Özlü, bazı STK’lara yüklenerek “MÜSİAD camiasının fikirleri, önerileri yerli ve milli, arada ki fark budur. Türkiye’de şöyle bir trend var. Özellikle bu yurt dışında ki kuruluşlarla, şirketlerle iş yapan sanayicilerimiz, iş adamlarımız onlarla çok sık temasta oldukları için oturup konuşuyorlar ve fikir alışverişinde bulunuyorlar. Onların fikirlerinden çok etkilenen bir kesim var. Sanki böyle yabancı fikirlerin yurt dışından gelen fikirlerin Türkiye mümessili gibi Türkiye temsilcisi gibi bu arkadaşlarımız. Örneğin, Fransa’da, Almanya’da İngiltere’de belli kesimler Türkiye’de OHAL var OHAL kalksın diyorsa bizim Türkiye’de ki bu kesimler, bu sivil toplum kuruluşları da aynısını söylüyor. Dinliyor, tercüme ediyor ve bunu bize öneriyor. Sizin aklınız fikriniz yok mu? Sizin akli melekeleriniz dumura mı uğradı? Sizin neden kendinize ait fikirleriniz yok? Türkiye’de böyle bir kesim var. Kendisine ait fikirleri olmayan, Yabancı fikirlerin, yurt dışında ki fikirlerin Türkiye temsilcisi gibi davranan sivil toplum kuruluşları var. Ama MÜSİAD bunlardan değil. MÜSİAD yerli, milli ama küresel” dedi.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ise konuşmasında, "İş dünyası olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da en büyük itici gücünü, iç ve dış siyasette istikrar ortamı oluşturuyor. İstikrar ise, halkın desteği ile göreve gelmiş güçlü iktidarlarla mümkündür. Dünyanın bir kırılma yaşadığı bu dönemde ülkemizin birlik ve beraberliği, güvenliği ve huzuru için, ekonomik ve terör saldırılarına karşı durabilmesi için Güçlü Hükümet yanında güçlü meclise de ihtiyaç vardır. Bu sebeple MÜSİAD olarak 24 Haziran'da yapılacak seçimin istikrar için önemli olduğunu belirtmiştik” dedi.

Konuşmaların ardından ise MÜSİAD üye olanlara üyelik kartları ve plaket verildi.



