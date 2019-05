Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Firmalar yerli otomobil projesinde önemli yol aldılar”

--MARSİD Başkanı Muzaffer Koşan ile röportaj

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile röportaj

"İvme harekatına destek veriyoruz "



- Marmara Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MARSİD) tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Yerli otomobille ilgili ‘Türkiye Otomobil Girişimciler Grubu’ dediğimiz 5 büyük firmamız ve onun koordinasyonunda olan arkadaşlarımız bir çalışmanın içerisindeler. Şu an önemli ölçüde yol aldılar” dedi.

Marmara Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MARSİD) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, MARSİD Başkanı Muzaffer Koşan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammet Hasan Aslan ve çok sayıda iş adamının katılımıyla gerçekleşti. Gebze Organize Bölgesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar öncesi Kur'an dinletisi gerçekleşti. İftarın ardından konuşan MARSİD Başkanı Muzaffer Koşan, "Şuan yurt dışına, Asya, Avrupa, Ortadoğu gibi bölgelerde bulunan 80 ülkeye parfüm, çelik, gıda sektörlerinde ihracat yapan üyelerimiz ve yöneticilerimiz var. Biz hükümetimizin arkasındayız. Her şeyi hükümetten bekleyemeyiz. Bu yüzden en önemli amacımız sanayicileri tekrar Avrupa’ya, Asya’ya açmak, ithalat ve ihracatlarını köprü kurarak arttırmayı hedefliyoruz. Kısa zamanda Alman iş insanları ile sözleşmeyle kardeş dernek olduk. Şuan KOBİ’lerimiz Almanya’ya ihracat yapmaya başladılar. Ayrıca Türkiye’nin tarıma açık ili olan Balıkesir’de endüstriyel tarım düşünüyoruz. Türkiye’nin kurtuluşu endüstriyel tarımdır. Endüstriyel tarım OSB’leri ile ilgili de şuan çalışmalarımız var” dedi.

“İvme harekatına destek veriyoruz “ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise iş adamlarına destek verdiklerini belirterek, “Buradaki sanayicilerin hepsi Türk sanayisine hizmet eden fedakar iş dünyasının insanları. Onlar ve onlara benze bütün Türkiye’deki sanayicilerin yatırım dertleri, sanayilerini ayakta tutmak ve işletmelerini geliştirme amaçları var. Bakanlık olarak hem bu istekleri karşılamak hem de yeni alanları üretmek gibi bir gayemiz var. Hangi alanlarda yeni yatırımlar gerekiyor hangi alanlarca cari açıklar veriyoruz. Berat bakanımız ve strateji teşkilatımız yayınladılar. Orada da görüleceği gibi hem tarımda hem ham madde ve hem de makine sektöründe büyük açıklar veriyoruz. Bu alanlarda ivme kazandırılması için ivme harekatı başlamış bulunuyor. Bizde bakanlığımızca bu harekete destek veriyoruz” diye konuştu.

“Firmalar yerli otomobil projesinde önemli yol aldılar” Konuşmasında yerli otomobil konusunda da bilgiler veren Büyükdede, “Yerli otomobille ilgili ‘Türkiye Otomobil Girişimciler Grubu’ dediğimiz 5 büyük firmamız ve onun koordinasyonunda olan arkadaşlarımız bir çalışmanın içerisindeler. Şu an önemli ölçüde yol aldılar. İnşallah yakında nerede yapılacağı konusunda açıklamalar olacak. Şu anda o proje çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Sadece o proje değil, Türkiye’de otomobil firmalarımız büyük bir gelişimin içerisindeler. Her biri ayrı yatırımın peşindeler. Toyota büyük bir sisteme geçti. Renault’un yeni yatırımları var Tofaş’ın yeni yatırımları olacak. Bunlara benzer birçok firmalarımızın firmalarını geliştirme yönünde çalışmaları var. Türkiye iyi bir otomobil üretim merkezi oldu” şeklinde konuştu.

