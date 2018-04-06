-Bilal Erdoğan'ın gelişi

-Başkan Nevzat Doğan'ın açıklamaları

-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Açılış töreni

-Merkezin gezilmesi



( KOCAELİ - HD)- “Geleceğimizi belirlemek noktasından Avrupa’dan paçayı kurtardık” KOCAELİ



- İzmit’te yapımı tamamlanan Nebi Güdük Gençlik Merkezi açılışında konuşan Necmettin Bilal Erdoğan, “Türkiye, Müslümanlar 21. Yüzyıla damgasını vuracaksa bunun önderliğini yapmak zorunda olan bir ülke” dedi.

İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran Mahallesi’nde yapımı ve geçtiğimiz Kasım ayında vefat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınıf arkadaşı Nebi Güdük’ün adı verilen Kültür Merkez’inin açılışı gerçekleşti. Gençlik merkezinin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekili Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İl Müftüsü Yusuf Doğan, eski Refah Parti Milletvekili Şevki Yılmaz, Ensar Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, Nebi Güdük’ün oğlu Zafer Güdük ve çok sayıda davetli katıldı.

“Bağımlılık yapıcı maddeler gençlerimizi bizden uzaklaştırıyor” Törenin açılışında konuşan ve gençlere hizmet edecek merkezin açılışını yapmaktan heyecan duyduğunu söyleyerek sözlerine başlayan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Maalesef bağımlılık yapıcı ki buna interneti de katabiliriz, gençliğimizi bizden alıyor götürüyor, uzaklaştırıyor. Bunun için gençlik merkezleri projesini başlattık. Tabi ki daha gençlerimiz için yapılacak çok iş var. Bu çalışmalarda en büyük ilham kaynağı Cumhurbaşkanımız, liderimiz, başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Asıl genç dostu odur” dedi.

“Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonları yapamayabilirdik” Türkiye’nin çok kritik bir süreçten geçtiğini söyleyen Bilal Erdoğan, “Şu anda dünyanın yeni bir arayışın peşinde olduğunu görüyoruz. Yani dünyada önümüzdeki yıllarda büyük değişimlerin, dönüşümlerin olabileceği konuşuluyor. Ve bunların ne olacağı noktasında insanlar sorgulamalar yapıyor. Böylesine bir eşikteyken Türkiye’de geçen sene Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçerek halkın iradesinin yönetime tam manasıyla yansıması yönünde önemli bir adım attı. Bu adım, dünyanın bu kritik dönemecinde bizi aslında güçlü bir noktaya taşıdı. İnanın böyle olmasaydı şu anda çok başarıyla tamamladığımız Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştiremeyebilirdik. Onun öncesindeki Fırat Kalkanı Operasyonunu yapamayabilirdik” diye konuştu.

“Savunmamızın gereği neyse onu yaparız ver yapmak zorundayız” Yapılan başarılı operasyonların önemine değinen Bilal Erdoğan, “Türkiye artık içerisine ekilen terör gibi, FETÖ, DHKPC, PKK gibi böylesi terör tohumlarını inlerine girmek suretiyle merkezlerine girerek etkisiz hale getirmenin mücadelesini veriyor. Önceden içimizdeydi bunlar. Ne zaman nereyi karıştıracaklarını ön görmek mümkün değildi. Şimdi en iyi savunma ofanstır anlayışıyla bunları yerlerinde etkisiz hale getirebiliyoruz. Bunu yaparken de şu ne der bu ne der diye bakmıyoruz. Türkiye olarak biz kendi savunmamızın gereği neyse onu yaparız ver yapmak zorundayız diyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Müslümanların önderliğini yapmak zorunda” Türkiye’nin genç nüfusuna değinen Erdoğan, “ Türkiye genç nüfusuyla, dinamik nüfusuyla önemli bir geleceği kurmak iddiasında olan bir ülke. Ve inanın Türkiye, Müslümanlar 21. Yüzyıla damgasını vuracaksa bunun önderliğini yapmak zorunda olan bir ülke. Artık kendi kimliğimizle, kendi değerlerimiz referansıyla adımlar atıyoruz. Gençlerimize bu şuuru kazandırmak için çalışıyoruz. Demek ki artık biz Avrupa’ya Batı’ya parande olmak, onların rengiyle boyanmak, veyahut onların sözlerine yönelik geleceğimizi belirlemek noktasından kurtardık kendimizi. Paçayı kurtardık tabiri caizse” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol davetlilerinin de katılımıyla Nebi Güdük Gençlik Merkezi, kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Açılışın ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Gençlerin boş vakitlerini daha faydalı geçirmelerini sağlamak ve onları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla mahallerde hayata geçirilen merkezde, bölgedeki gençlerin bilgi ve becerilerini arttırarak kişisel gelişimlerine de önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Yaklaşık 1 milyon TL’ye mal olan ve 3 kattan oluşan merkezde etüt odaları, oyun odaları, kütüphane, kafeterya ve çok amaçlı salon bulunuyor. (GY-

