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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Siirt'te Haberi

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Siirt'te Haberi

- - Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" toplantısına katılmak üzere Siirt 'e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu'yu makamında ziyaret etmesi - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın açıklamasıBeyoğlu Belediye Başkanı Demircan Siirt 'teSİİRT (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Türkiye'nin bütün vilayetleri marka vilayetlerdir. Üretim, kalite ve yaşam şartlarıyla AK Parti güzel hizmetler yaptı. Hedefimiz Türkiye'nin gelişen ivmesini geleceğe taşımak." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt 'e gelen Demircan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.Daha sonra AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu'yu ziyaret eden Demircan, AK Parti'nin yaklaşımının bütün illerde refah seviyesini eşit hale getirmek olduğunu ve politikalarının buna yönelik olduğunu aktardı.Tecrübe paylaşımı amacıyla Siirt 'te bulunduklarını ifade eden Demircan, şöyle devam etti:"Görevlendirme yapılan belediye son iki yılda burada güzel işler yapmış, bu çalışmalar şehre yansımış. İnsanlar da bunun farkındalar. Amacımız hizmeti, refahı artırmak. AK Parti'nin hedefi Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında fark kalmasın, refah her yerde gelişsin.Bunu da memnuniyetle müşahede ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Ülkemizin en ücra köylerinden kasabalarına, şehir merkezlerine kadar büyük bir hamle var. Türkiye'nin bütün vilayetleri marka vilayetlerdir. Üretim, kalite ve yaşam şartlarıyla AK Parti güzel hizmetler yaptı. Hedefimiz Türkiye'nin gelişen ivmesini geleceğe taşımak. 2019 yerel seçimleri de yeniden heyecan oluşturacaktır."

Politika Yerel Seçimler Toplantı Yaşam Şartları Yerel Seçim 

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