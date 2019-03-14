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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beykoz adayı Murat Aydın’dan 14 Mart Tıp Bayramı’nda hastaneye anlamlı ziyaret

Beykoz adayı Murat Aydın’dan 14 Mart Tıp Bayramı’nda hastaneye anlamlı ziyaret

Hastane ziyareti

Kutlay Hastane Sağlık Çalışanları 

-Sağlık çalışanlarına karanfil vermesi
-Selamlaşma ve sohbet etmesi
-Hastalara karanfil vermesi
-Vatandaşların sorunlarını dinlemesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 14 Tıp Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beykoz Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti İSTANBUL

- AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beykoz Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık çalışanları ve hastalarla sohbet eden Aydın, onlara karanfil vererek gönüllerini kazandı. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm yurtta kutlamalar yapılırken, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretini sürdüren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz Devlet Hastanesi’ne gitti. Buradaki kutlamaya katılan Aydın, doktor ve hemşireleri gününü kutlayarak kolaylık diledi. Onlara karanfil vermeyi de ihmal etmeyen Başkan adayı Aydın, hastaları da ziyaret etti. Onlara kendini tanıtarak, sohbet eden Aydın, sağlık ve sıhhat diledi. Vatandaşlara karanfil dağıtarak sorunlarını dinledi Sıcak bir şekilde kazanan Başkan adayı Aydın’ın samimi tavırları ve bu ince ziyareti vatandaşların gölünü kazandı. Yaşlısından gencine, engellisinden kadınına herkesi ziyaret eden Aydın, vatandaşlara karanfil vermeyi de ihmal etmedi. Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Başkan adayı Aydın, sağlık çalışanlarıyla bol bol sohbet etti, vatandaşların sorunlarını da dinlemeyi ihmal etmedi.
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