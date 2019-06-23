Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat oyunu kullandı İzle

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat oyunu kullandı İzle

Akpolat’ın ailesiyle gelmesi

Oy Pusulası 

-Partililer ve vatandaşların karşılaması
-Görevlilerle tokalaşması
-Pusulayı alması ve oy kullanması
-Açıklamalar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) -- Rıza Akpolat: “Bu oy çocuklarımızın geleceği için kullanılmış bir oydur” İSTANBUL

- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için eşi ve çocuklarıyla beraber Bingül Erdem Anadolu Lisesi’ne gelerek oyunu kullandı. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi kapsamında megakentte vatandaşlar oy vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 31 Mart Yerel Seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Rıza Akpolat da eşi ve iki çocuğuyla beraber Beşiktaş Dikilitaş’taki Bingül Erdem Anadolu Lisesi'ne geldi. Partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Akpolat, onlarla tek tek tokalaştıktan sonra okula girdi. Görevlilere kolaylık dileyen Akpolat, 1245 numaralı sandığın bulunduğun sınıfa girerek sandık görevlileriyle tokalaştı. Kimliğini vererek mührünü ve oy pusulasını alan Akpolat, oyunu kullandı. “Bu oy çocuklarımızın geleceği için kullanılmış bir oydur” Sınıftan ayrılarak okulun önüne inen Başkan Akpolat burada yaptığı açıklamada, “Oyumuzu kullandık, ülkemize, ilimizi ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Çok yoğun bir katılım var, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.
(DCC- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Cumhur İttifakı İstanbul MitingiCumhur İttifakı İstanbul Mitingi
Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara MitingiCumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı