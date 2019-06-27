Berger-Akşener görüşmesi - ANKARA

- Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in gelişi - Berger'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tokalaşması - Görüşmeden görüntüANKARA - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.
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