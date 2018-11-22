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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Belediye Başkan Yardımcısı Eren istifa etti

Belediye Başkan Yardımcısı Eren istifa etti

Belediye binasından detay

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-Başkan Yardımcısının konuşması

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, görevinden istifa etti. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın ardından bugün de Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
2014 yerel seçimlerden bu yana Ünye Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Erhan Eren istifa ettiğini söyledi.

Eren açıklamasında, “30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde AK Parti’den belediye meclis üyesi seçildikten sonra Ünye Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar'ın iradesi ile Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştım. Geçtiğimiz Cuma günü İçişleri Bakanlığı tarafından Başkanımıza tebliğ edilen karar ile Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu karar aynı zamanda şahsımı Ünye Belediye Başkan Yardımcısı olarak atayan iradenin görevinden uzaklaştırılmış olduğu anlamına geliyordu. Kararın tebliğ edilmesi ile birlikte ortaya çıkan bu durum karşısında, aynı tarihte yapılacak bir istifa başka dedikodulara sebebiyet verebilirdi. O gün aldığım ve başkanımızla paylaştığım istifa kararını bu sebeple ertelemek durumunda kaldım" diye konuştu.
"Ahde vefa söz konusu" Eren şunları söyledi: "İnsanı değerli kılan en temel değerlerden biri olan ahde vefa söz konusu olduğunda mevkilerin ve makamların bir önemi kalmaz. İnsanı değerli kılan bütün değerlerin bir maliyeti vardır. Mahşeri vicdanlarda değerli olmayı önemseyen insanlar maliyet ödemekten kaçınarak değer bulmaz. Yukarıda kısaca özetlediğim mülahazalarla dört buçuk yılı aşkın süredir yürüttüğüm Ünye Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Başta AK Partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partimizin bugünlere gelmesinde emeği olan bütün siyasi büyüklerimize, AK Partimizin çok kıymetli mensuplarına, bütün isimsiz kahramanlarına ve Ünyeli hemşehrilerimize teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Doğduğum ve aşığı olduğum şehre hizmet etme imkanı bana veren belediye Başkanımız Ahmet Çamyar'a sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.
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