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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Belediye başkan adayı öğrencilere menemen yaptı

Belediye başkan adayı öğrencilere menemen yaptı

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RASİM ARI'NIN BİBER DOĞRAMASI

Başkan Adayı Mahalli İdareler Bekarlar Allah Öğrenciler 

-AK PARTİ BELEDİYE BAŞKA ADAYI ARI'NIN MENEMEN YAPMASI
-AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ARI'NIN ÖĞRENCİLERE MENEMEN'İ GETİRMESİ
-AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ARI'NIN ÖĞRENCİLER İLE MENEMEN YEMESİ
-ARI'NIN ÖĞRENCİLERLE SOFRADA SOHBET ETMESİ
-AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ARI İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine misafir oldu. Başkan Adayı Arı, öğrencilere elleriyle menemen pişirdi. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Başkan adayı olan Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin evine misafir oldu. Yaklaşık 25 öğrenciyle sohbet eden Arı, öğrencilere kendi elleriyle menemen pişirdi. Öğrencilerle bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Başkan Adayı Arı, yaptığı açıklamada, "Öğrenci arkadaşlarımız bana dünümü ve geçmişimi hatırlattılar. Allah onlardan razı olsun. Evlerinden öyle bir davet geldi, bizde onları kırmadık. Gençliğimizde ve bekarlığımızda en fazla yaptığımız bir yemekti menemen. Zaten gençliğin olduğu öğrencinin olduğu bekarların olduğu bir ortamda temel yemek menemendir. İnşallah beğenmişlerdir. Güzel bir ortam oldu. Kendilerine misafirperverlikleri ve kardeşlikleri için teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde inşallah gençlerle buluşacağız. Çünkü gençler bizim için çok önemli ve çok kıymetli. İnşallah Rabbim bize 1 Nisan’da bu şerefli görevi nasip eder ve bu şehrin şehri emini olursak gençlerle daha fazla vakit geçireceğiz. Gençlere ve beraberinde kadınlara pozitif ayrımcılığın yapıldığı, onların her türlü sorunlarıyla ilgilenen bir ağabey, kardeş olarak bu şehre hep birlikte hizmet edeceğiz. Bu akşam için kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
(COŞ-SK)
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