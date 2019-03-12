Bekir Pakdemirli: 'Patates üretiminin yasaklandığı iddiası doğru değil' - ARDAHAN
Bekir Pakdemirli: "Patates üretiminin yasaklandığı iddiası doğru değil" - ARDAHAN - Patates üretiminin yasaklandığı iddiası - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklaması "Patates üretiminin yasaklandığı iddiası doğru değil" - Bekir Pakdemirli: - "(Patates üretiminin yasaklandığı iddiası) Patates üretiminin yasağı ile ilgili herhangi bir şey kesinlikle söz konusu değil"ARDAHAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada patates üretiminin yasaklandığı iddiasına ilişkin "Patates üretiminin yasağı ile ilgili herhangi bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi. Bakan Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada 25 ilde patates ekiminin yasaklandığı yönündeki paylaşımlar yapıldığını belirterek, sosyal medyadaki bu tür spekülasyonların kesinlikle doğru olmadığını söyledi.
Bakanlığın hem üreticiyi hem de tüketiciyi düşündüğünü dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:"Bazı karantina haberlerini bilerek speküle etmeye çalışıyorlar, bu şekilde yanlış yorumluyor olabilirler. Patates üretiminin yasağı ile ilgili herhangi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey sosyal medyada paylaşıldığı yönünde bana bilgi geldi. Bu nedenle ben de açıklama yapma ihtiyacı duydum."Pakdemirli, karantina olan bölgelerin olduğunu, ancak bunların da teknik olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bu konular ilgili bilmeyenlerin karışmaması gereken konulardır. Bu konular teknik konular. Bilmeyenlerin asla karışmaması gereken bir konu. Bakanlığımızın teknik personeli bu konuda gerekli açıklamayı da yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir kereye mahsus 200 bin tonluk ithalatın yapıldığını, 20 nisanda söz konusu ithalatın bitteceğini bildiren Pakdemirli, "Yeni hasat döneminde üreticimizi etkileyecek geçici bir ithalat. Üreticimizi endişelendirecek bir şey yok. Çünkü 20 nisanda sona eriyor. Geçici bir kotadır. 20 nisan itibariyle iptal oluyor." ifadelerini kullandı.
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