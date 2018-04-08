Bekir Bozdağ: 'Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir' İzle
Bekir Bozdağ'ın açıklamaları
( YOZGAT - HD - 1) Bekir Bozdağ: "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir"- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:- "Yunanistan iç siyasetinde Türkiye'ye karşı laf söylemek prim yapıyor"- "Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olan bir ülke değildir"- "Türkiye'nin kararlılığını test etmenin kimseye bir faydası yoktur. Hele Yunanistan'a hiçbir faydası yoktur"- "Yunanistan FETÖ'cü askerleri Türkiye'ye iade etmeli"