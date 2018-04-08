Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bekir Bozdağ: 'Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir'

Bekir Bozdağ: 'Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir'

Bekir Bozdağ'ın açıklamaları

( YOZGAT - HD - 1) Bekir Bozdağ: "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir"- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:- "Yunanistan iç siyasetinde Türkiye'ye karşı laf söylemek prim yapıyor"- "Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olan bir ülke değildir"- "Türkiye'nin kararlılığını test etmenin kimseye bir faydası yoktur. Hele Yunanistan'a hiçbir faydası yoktur"- "Yunanistan FETÖ'cü askerleri Türkiye'ye iade etmeli"

Nani 

İlgili Foto Galeriler
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Suriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden AçıklamaSuriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden Açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daRusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı