Bekir Bozdağ: ' Siyasetin er meydanı seçim meydanlarıdır. O sandıktan kaçıp televizyon kutusuna girmeye çalışıyor' Haberi
Bekir Bozdağ'ın açıklamaları
( ANKARA ) Bekir Bozdağ: "Siyasetin er meydanı seçim meydanlarıdır. O sandıktan kaçıp televizyon kutusuna girmeye çalışıyor"Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:- "Biz bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesini ilk günden beri söylüyoruz"- "Kimyasal silah kullanımı konusunda tavrımız nettir"- "MİT'in operasyonları devam etmektedir"- "Terör varlığını sürdürdüğü müddetçe dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerin ensesinde olmaya devam edecektir"- "Kendisini Cumhurbaşkanı'mıza rakip olacak ehliyette görmüyor"