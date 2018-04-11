Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bekir Bozdağ: ' Siyasetin er meydanı seçim meydanlarıdır. O sandıktan kaçıp televizyon kutusuna girmeye çalışıyor' Haberi

Bekir Bozdağ: ' Siyasetin er meydanı seçim meydanlarıdır. O sandıktan kaçıp televizyon kutusuna girmeye çalışıyor' Haberi

Bekir Bozdağ'ın açıklamaları

( ANKARA ) Bekir Bozdağ: "Siyasetin er meydanı seçim meydanlarıdır. O sandıktan kaçıp televizyon kutusuna girmeye çalışıyor"Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:- "Biz bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesini ilk günden beri söylüyoruz"- "Kimyasal silah kullanımı konusunda tavrımız nettir"- "MİT'in operasyonları devam etmektedir"- "Terör varlığını sürdürdüğü müddetçe dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerin ensesinde olmaya devam edecektir"- "Kendisini Cumhurbaşkanı'mıza rakip olacak ehliyette görmüyor"

Televizyon Çatışma Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı