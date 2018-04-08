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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bekir Bozdağ'dan 'Kılıçdaroğlu ve Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi' açıklaması İzle

Bekir Bozdağ'dan 'Kılıçdaroğlu ve Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi' açıklaması İzle

Bekir Bozdağ'ın açıklamaları

( YOZGAT - HD - 2)Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:- "Kılıçdaroğlu'nun meclis faaliyetleri dışında sarfettiği küfür ve hakaretler nedeniyle yapılmış şikayetler var. Bunlarla ilgili dokunulmazlıkları kalktığında savcılar çağırıp ifadesine başvuracaktır"- "Kılıçdaroğlu yalan söylemekte son vites devam ediyor. Bu gidişle büyük bir kaza olacak. Bu yalanı duble yollarda kaldırmaz"- "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi milletimizin de, devletimizin de, pancar üreticimizin de, fabrikalarda çalışan işçilerimizin de yararınadır"

Ayetler Fabrika Dokunulmazlık 

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