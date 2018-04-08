Bekir Bozdağ'dan 'Kılıçdaroğlu ve Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi' açıklaması İzle
Bekir Bozdağ'ın açıklamaları
( YOZGAT - HD - 2)Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:- "Kılıçdaroğlu'nun meclis faaliyetleri dışında sarfettiği küfür ve hakaretler nedeniyle yapılmış şikayetler var. Bunlarla ilgili dokunulmazlıkları kalktığında savcılar çağırıp ifadesine başvuracaktır"- "Kılıçdaroğlu yalan söylemekte son vites devam ediyor. Bu gidişle büyük bir kaza olacak. Bu yalanı duble yollarda kaldırmaz"- "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi milletimizin de, devletimizin de, pancar üreticimizin de, fabrikalarda çalışan işçilerimizin de yararınadır"