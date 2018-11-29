Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
BBP Lideri Destici: “HDP ile hiçbir siyasi partinin işbirliği içinde olmaması lazım”

BBP Lideri Destici: “HDP ile hiçbir siyasi partinin işbirliği içinde olmaması lazım”

Mustafa Destici'nin konuşması

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Belediye Başkanı Siyasi Partiler Siyasi Parti Terör Örgütü Basın Mensupları 


- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “HDP ile hiçbir siyasi partinin işbirliği içinde olmaması lazım. Bu millete de vatana da ihanettir. Şehitlerimize de saygısızlıktır” dedi.
BBP Lideri Destici Anadolu Üniversitesi’nin 60’ıncı yılı sebebiyle düzenlediği resepsiyona katıldı.
Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Destici, bazı partilerin HDP ile yapılan ittifaktan rahatsızlık duymadığını belirterek, "Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da terör örgütü partisi olan HDP'nin karşısında olacağız. Hangi siyasi partimiz öndeyse biz onu destekleriz. Bizim önde olduğumuz yerlerde de aynı hassasiyeti diğer siyasi partilerimizden bekliyoruz. HDP ile hiçbir siyasi partinin işbirliği içinde olmaması lazım. Bu millete de vatana da ihanettir. Şehitlerimize de saygısızlıktır. Zira HDP hala PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirmiyor. Fakat şu çok net görünüyor ki, CHP ve CHP'nin etrafındaki diğer siyasi partiler HDP ile ittifaktan rahatsızlık duymuyorlar" şeklinde konuştu.
"Adaylarımız ile birlikte seçime hazırız" Destici, partisinin adayları ile birlikte seçime hazır olduklarını aktararak, "Bu haftasonu Sivas ilimizle başlıyoruz. Sivas belediye başkanı adayımızı ve oradaki ilçe belediye başkanı adaylarımızı açıklayacağız. Daha sonra da yavaş yavaş diğer adaylarımızı da açıklayacağız. Eskişehir de bu illerimizden bir tanesi. Adaylık müracaatlarımız henüz tamamlanmadı. Tamamlanır tamamlanmaz sizlerle paylaşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı