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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
BBP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti - ANKARA

BBP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti - ANKARA

- AK Parti Genel Merkezi önü - BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'un ziyaret sonrası açıklamalarıBBP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti - BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç: - "Sayın Mehmet Özhaseki ile çok olumlu bir görüşme yaptık. Detayı ileride çalışılacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genel Başkanımızın son noktayı koyacağı şekilde yolumuza devam edeceğiz"ANKARA (AA) - BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, yerel seçimde ittifak çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.BBP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Yelis ve Samet Bağcı ile AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Tunç, Özhaseki ile bir araya geldi.Ziyaretin ardından konuşan Tunç, 30 Mart yerel seçimlerinde ülkenin geleceği adına her zaman Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını söyledi.

Yerel seçimlerin Türkiye için önemine işaret eden Tunç, "Sayın Mehmet Özhaseki ile çok olumlu bir görüşme yaptık. Detayı ileride çalışılacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genel Başkanımızın son noktayı koyacağı şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Tunç, "BBP'nin Cumhur İttifakı'nı 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde olduğu gibi 20 Mart yerel seçimlerinde de ülke genelinde destekleyip desteklemeyeceğinin" sorulması üzerine şunları kaydetti:"Bir çerçeve belirlendi ama detayı olmadan bir şey söyleyemeyiz. Ama Büyük Birlik Partisi görüşmelerden öncede deklare etmişti. Biz Güneydoğu'da bugün kayyum atanan bölgelerde, HDP'nin hakim olduğu bölgelerde aday çıkarmayacağımızı zaten açıklamıştık. Ankara ve İstanbul gibi yerlerde de aday çıkarmayarak destekleneceği söylenmişti. Ama bundan sonraki süreci önümüzdeki günlerdeki çalışmalar belirleyecektir."

Kayyum Oyaca Yerel Seçimler Yerel Seçim 

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