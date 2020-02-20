BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Üniversitesi Kazakistan Öğrenci Topluluğu’nu kabul etti



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kazakistan Öğrenci Topluluğu’nu kabul etti. Destici, ““Biz hem Türkiye Cumhuriyeti Devlet olarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de Büyük Birlik Partisi olarak Türk dünyasıyla, Türkiye dışındaki Türk devletleriyle Türk topluluklarıyla ilişkilere çok büyük önem vermekteyiz. Son yıllarda bu ilişkilerin yoğunlaştığını, arttığını, çok daha iyi, yüksek seviyeye ulaşmasından dolayı duyduğumu memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya Üniversitesi Kazakistan Öğrenci Topluluğu’nu TBMM’de kabul etti. Destici, öğrencileri kabulünde,Türk dünyasının binlerce yıllık tarihi olduğunu belirterek, Türklerin çıkış noktasının Orta Asya olduğunu ifade etti.

Destici, “Biz hem Türkiye Cumhuriyeti Devlet olarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de Büyük Birlik Partisi olarak Türk dünyasıyla, Türkiye dışındaki Türk devletleriyle Türk topluluklarıyla ilişkilere çok büyük önem vermekteyiz. Son yıllarda bu ilişkilerin yoğunlaştığını, arttığını, çok daha iyi, yüksek seviyeye ulaşmasından dolayı duyduğumu memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını kazanmasından sonra Türk dünyası daha da güçlenmiştir” diye konuştu.

(AUÖ-BC -



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