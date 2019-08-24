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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
BBP Genel Başkanı Destici İznik Müzesi için müjdeli haber verdi

BBP Genel Başkanı Destici İznik Müzesi için müjdeli haber verdi

Destici tarihi mekanları geziyor

Türbe Ziyareti Hafta Sonu Kaçak Ziyaretçiler Tarihi Mekan 

-Müze ile ilgili röportaj

( BURSA ) BURSA

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ailesi ile birlikte çıktığı hafta sonu gezisinde İznik'i ziyaret etti. Destici, 7 yıldır bir türlü ziyaretçilere açılamayan Nilüfer Hatun İmarethanesi'ni gezdi. Çıkışta bir değerlendirme yapan Genel Başkan Destici, "Ecdat yadigarı İznik'te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Özellikle buraya ailemle ve arkadaşlarımla gelerek, tarihi eserleri görmek ve yerinde incelemek istedim. Şu anda müze kapalı. Aldığım bilgiye göre, bir kaç gün gibi diyebileceğimiz bir zamanda müzenin bahçesinde teşhir ve tanzim başlayacak. Onla ilgili hazırlıkların başlayacağı ve yeni müze inşaatı çalışmalarına da start verileceği bilgisini aldım. Vatandaşlarımız 7 yıldır müzenin açılmasını bekliyor. Verilen bu bilgiler bir nebze de olsa gönlümüze su serpti. İznik eskiden var olan müzesine daha güzel olarak kavuşur. İznik ve Türkiye bunu hak ediyor" dedi.
Destici, "Tarihi eserlerimize sahip çıkmalıyız. Yoksa başkaları alıp sahip çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde British Müzesi'ni ziyaret ettiğimde oradaki pek çok eserin Anadolu'dan götürülmüş olduğunu gördüm. En azından bundan sonra eserlerimize sahip çıkmak zorundayız. Anadolu'da pek çok medeniyetin olduğunu biliyoruz. Bunları kaçakçıların ve definecilerin ellerine bırakmamamız lazım. Buraları Kültür Bakanlığı, üniversitelerimiz gün yüzüne çıkartmalı" ifadelerini kullandı. Destici, ardından Yeşil Camii'de öğle namazı kıldı. Şeyh Kudbeddin Camii'ne giderek türbe ziyaretinde bulunup dua etti. Heyet daha sonra BBP İznik İlçe Başkanı Özkan Ebinç ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ayasofya Camii, Hacı Özbek Camii, çini fırınları ve Çini Vakfı'nı gezerek ilçeden ayrıldı.
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