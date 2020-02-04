BBP Genel Başkanı Destici: “Bugün Suriye’yi terk edersek, yarın Afrin’i terk etmek zorunda kalırız'



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bugün Suriye’yi terk edersek, yarın Afrin’i terk etmek zorunda kalırız. Öbür gün Tel Abyad’dan çekilmek zorunda kalırız. Bir diğer gün Resulayn ve Cerablus’tan çekilmek zorunda kalırız” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İdlib’teki saldırıya ilişkin, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgede kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun, onları her daim mansur ve muzaffer eylesin. İdlib’te şu anda takriben 4 milyon insan var. 4 milyon insanın tamamına yakını inanılmaz bir insanlık dramıyla karşı karşıya. Masum insanlar, çocuklar bombalanıyor, adeta bir katliam ve soykırıma tabi tutuluyor. Dünya bu insanlık dramından bahsetmiyor. Dünya İdlib’te masum insanlardan bahsetmiyor. Rejim tarafından Rusya desteğiyle katliama tabi tutulan masumlardan bahsetmiyor. Rejim, Rusya ve bazı gruplar ve güçler, ülkeler Libya, İdlib’teki 4 milyon insan terör gruplarıymış gibi lanse etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.Türkiye’yi bölgeden çıkarmak istediklerini belirten Destici, “Türkiye’nin tek yerli müttefiki var, Özgür Suriye Ordusu olarak bilinen Milli Suriye Ordusu. Türkiye’nin bunun dışında herhangi bir grupla ilişkisinin, desteğinin olmadığını biliyoruz. Türkiye’yi bölgeden çıkartırken, Türkiye ile birlikte hareket eden Suriye Milli Ordusu’nu ve onların bütün aile fertlerini Türkiye’ye sürmek. Türkiye yeni bir 2 milyona yakın mülteci dalgasıyla karşı karşıya. Bugün Suriye’yi terk edersek, yarın Afrin’i terk etmek zorunda kalırız. Öbür gün Tel Abyad’dan çekilmek zorunda kalırız. Bir diğer gün Resulayn ve Cerablus’tan çekilmek zorunda kalırız. Suriye’de iç barış tesis edilene kadar, nihai siyasi çözüm bulunana kadar Türkiye Suriye’nin bu bölgelerindeki varlığını sonuna kadar sürdürmeli ve hatta daha da güçlendirmelidir” diye konuştu.





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