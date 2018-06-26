BBP Genel Başkanı Destici: 'Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum' - ANKARA
BBP Genel Başkanı Destici: "Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum" - ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i makamında kabul edişi - Mustafa Destici'nin açıklamaları"Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum" - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bazı siyasi partiler, Anadolu Ajansı'nı itham edici sözler söyledi ama Anadolu Ajansı bu sözlerin hepsini boşa çıkardı. Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum"ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazı siyasi partiler, Anadolu Ajansı'nı itham edici sözler söyledi ama Anadolu Ajansı bu sözlerin hepsini boşa çıkardı. Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum." dedi. Seçimdeki başarısı dolayısıyla BBP'ye ziyarette bulunan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i makamında ağırlayan Destici, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Destici, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin tarihte görülmemiş şekilde iyi bir seviyede bulunduğunu vurgulayarak, "TANAP, bu ilişkilerin zirvesiydi. İki ülkenin büyük bir projesi olmasının ötesinde, iki ülkenin kardeşliğinin de büyük bir nişanesiydi. Bu kardeşliğin daha da ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Ziyarette, seçim sonuçlarını da değerlendiren Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti ve katılım ve güvenlik açılarından çok güzel bir seçim olduğunu kaydetti. Destici, "Sonuçlar, bütün siyasi partileri memnun edecek şekilde oldu. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi. Meclis dağılımına baktığımız zaman ise AK Parti'nin Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini, MHP'nin birtakım çevrelerin kara propagandalarına rağmen güzel bir netice aldığını gördük. Biz de uzun bir aradan sonra Meclis'te temsil imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı adaylarının seçimin ardından Erdoğan'ı arayıp tebrik etmelerinin demokrasi açısından çok güzel bir tavır olduğunu anlatan Destici, "Bu tavırlar Türkiye ve Türk dünyası açısından olumlu." değerlendirmesini yaptı. - "HDP'in Meclis'e girmesi onlar için bir şanstır"Destici, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" sayesinde Meclis'te temsil hakkı bulan parti sayısının sekize ulaşmasının temsilde adaleti artırdığına işaret ederek, şunları söyledi:"HDP'in Meclis'e girmesi onlar için bir şanstır. Daha önce değerlendiremedikleri şansı bu sefer değerlendirip PKK ile aralarına mesafe koyacaklarını, Türkiye'nin partisi olma yönünde siyaset anlayışı belirleyeceklerini temenni ediyorum. Şayet, PKK'nın siyasi uzantısı olma tavırlarını sürdürürlerse PKK'ya gösterdiğimiz tavrın aynısını onlara da gösteririz." değerlendirmesinde bulundu. - "AA özverili ve güvenli bir çalışma yaptı"Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarının millete ulaşması konusunda özverili ve güvenli bir çalışma yaptığına değinen Destici, "Bazı siyasi partiler, Anadolu Ajansını itham edici sözler söyledi ama Anadolu Ajansı bu sözlerin hepsini boşa çıkardı. Anadolu Ajansını da tebrik ediyorum." dedi. Büyükelçi Hazar İbrahim de iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha farklı olduğunu belirterek, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinde ulaşılan seviyenin, iki ülkenin bölgesel ve küresel sorumluluklarını artırdığını vurguladı.Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bugün, 100. yıl kutlamalarını gerçekleştirdiğini aktaran İbrahim, "Bugün Türkiye'nin subayları ve askerleri de Bakü'de bulunuyor. Bu sabah Türk Şahinleri, Türk Yıldızları ve Solo Türk, Bakü semalarındaydı. Bunlar bizim birlikteliğimizin göstergeleridir." diye konuştu.