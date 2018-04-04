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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
BBP Genel Başkanı Destici (2) - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici (2) - ANKARA

- BBP Genel Başkanı Destici'nin konuşmasıBBP Genel Başkanı Destici: - "Türkiye, siyaset kurumuyla ve silahlı kuvvetleriyle Fırat'ın doğusundaki CENTCOM etkinliğini önce sınırlamak, sonra ülke sınırlarımız dışından uzağa atmak için ne gerekiyorsa onu yapmalıdır" - "Alparslan Türkeş'i rahmet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Özellikle 1980 öncesi Türkiye'nin komünizme karşı verdiği mücadelede, gençliğin Türk milliyetçiliğine sadık bir şekilde yetişmesinde liderlik etmişti"ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, siyaset kurumuyla ve silahlı kuvvetleriyle Fırat'ın doğusundaki CENTCOM etkinliğini önce sınırlamak, sonra ülke sınırlarımız dışından uzağa atmak için ne gerekiyorsa onu yapmalıdır." dedi.
Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Vefatının 21. yılında, Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Alparslan Türkeş'i rahmet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Özellikle 1980 öncesi Türkiye'nin komünizme karşı verdiği mücadelede, gençliğin Türk milliyetçiliğine sadık bir şekilde yetişmesinde liderlik etmişti." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üçlü zirve gerçekleştireceğini belirten Destici, zirvenin bölge güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

- "Türkiye, Amerika'nın politik tuzaklarına düşmemelidir"Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra yapmayı planladığı Menbiç hedefine tüm dünyanın kilitlendiğini anlatan Destici, "Türkiye, Fırat'ın doğusu merkezli ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) - PKK birlikteliğinin Suriye'de siyasi çözümün bileşeni olduğunu asla kabul etmemelidir. Bu algıyı oluşturacak diplomatik hamlelerde bulunmamalı ve Amerika'nın bu istikamette politik tuzaklarına düşmemelidir. Menbiç harekatı direkt, Türkiye - ABD ilişkilerinin bir konusu halini almıştır." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump'ın, "Suriye'den çıkıyoruz" beyanının ardından, "Eğer Suriye'de kalmamızı istiyorsanız parasını ödeyin" şeklinde bir açıklama daha yaptığını aktaran Destici, ikinci açıklamanın muhatabının, İran'a karşı donatılan Körfez ülkeleri olduğunu savundu.Destici, şunları söyledi:"Amerika'nın hedefinde Fırat'ın doğusunda CENTCOM ve PKK/YPG merkezli bir 'garnizon devleti' kurmak vardı ve hala bunun için uğraşıyor. Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda yer alan bu bölgeyi ileride Fırat'ın doğusundaki statüsünü daha önceden işgal edip konuşlandığı Irak'ın kuzeyi ile entegre ederek İran'ı coğrafi bir tecride uğratmaya sonraki İran merkezli hedeflemelerine hazırlık yapıyor.Türkiye, siyaset kurumuyla ve silahlı kuvvetleriyle Fırat'ın doğusundaki CENTCOM etkinliğini önce sınırlamak, sonra ülke sınırlarımız dışından uzağa atmak için ne gerekiyorsa onu yapmalıdır. Aksi halde Türkiye, ABD nezdinde bölgesel denklemin içinde sürekli meşgul edilen, manipülasyon alanına dönüştürülmeye çalışılan, nihayetinde Suriye sonrası sıradaki ülkelerden biri olma tehdidi ile hep karşı karşıya bırakılan ülke konumuna gelecektir." - "Kadroya alınmayanların mağduriyeti giderilmeli"Taşeron işçilerin kadroya alınması konusuna da değinen Destici, dün itibarıyla 900 bin taşeron işçinin sözleşmeli olarak kadroya geçtiğini belirtti.
Destici, kadroya geçen işçilere başarılar dileyerek, "Taşeron işçilerimizin mağduriyetini gideren hükümetimize de taşeron işçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Lakin burada 900 bin kişi kadroya geçerken, 70 - 80 bin kişi kadroya alınmadı." dedi.
Destici, hükümetin en kısa zamanda kadroya alınmayan taşeron işçilerin mağduriyetini gidermesi gerektiğini söyledi.

Üçlü Zirve Basın Toplantısı Taşeron İşçi Sözleşmeli Manipülasyon 

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