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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
BBP 'Doğu Türkistan'dan Yemen'e' mitingi yapacak - ANKARA

BBP 'Doğu Türkistan'dan Yemen'e' mitingi yapacak - ANKARA

BBP "Doğu Türkistan'dan Yemen'e" mitingi yapacak - ANKARA - BBP "Doğu Türkistan'dan Yemen'e" mitingi yapacak - Basın toplantısından detaylar - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmasıBBP "Doğu Türkistan'dan Yemen'e" mitingi yapacak - Büyük Birlik Partisi ile Alperen Ocakları iş birliğiyle Ankara 'da 23 Aralık Pazar günü "Doğu Türkistan'dan Yemen'e" mitingi düzenlecekANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Alperen Ocakları iş birliğiyle başkentte 23 Aralık Pazar günü "Doğu Türkistan'dan Yemen'e" mitingi düzenlenecek.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olması ve emeklilikte yaşa takılanların haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'de işsizlik oranının eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 olduğunu anımsatan Destici, işsizlik konusunun Türkiye'de toplumsal olayları ve geleceğe dair her şeyi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Destici, son günlerde sokak olaylarına yönelik manipülasyon ve algı çalışmaları yürütüldüğüne işaret ederek, "Sokaklar ısınacak, sokak olayları başlayacak. Bu algı bile rahatsız edici. Vatandaşımızın, ülkemizin ve hatta dünyanın sorunları yeterince fazlayken bir de bu huzursuz söylemler, insanları yeniden korku ve endişeye sürüklemektedir. Geçmişte seksenleri, yakın tarihte de Gezi olaylarını yaşadık. Bunların kime ne faydası oldu? Bunun cevabını hep birlikte bulmalıyız, değerlendirmeliyiz." diye konuştu.
Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin Destici, şunları söyledi:"ABD'nin, siyonistlerin ve tüm emperyalistlerin her durumda önümüze taş koymasına, oluşturacakları Türkiye'siz planlara, Doğu Akdeniz'de altımızı oymalarına ve daha da önemlisi gelecek nesillerimizin güvencelerine el koymalarına izin vermemek için Fırat'ın doğusuna bu operasyonun yapılması zorunludur."Mustafa Destici, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ile Yemen'de yaşanan iç savaşa dikkati çekerek, BBP ile Alperen Ocakları iş birliğiyle başkentte Abdi İpekçi Parkı'nda 23 Aralık Pazar günü saat 11.00'de "Doğu Türkistan'dan Yemen'e" mitinginin düzenleneceğini duyurdu.

Basın Toplantısı Toplumsal Olaylar Asgari Ücret İşsizlik Oranı Manipülasyon 

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