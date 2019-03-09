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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte trafik havadan denetlendi - ANKARA

Başkentte trafik havadan denetlendi - ANKARA

- Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan helikopterden trafik denetimi görüntüleriBaşkentte trafik havadan denetlendi - Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Ankara 'da trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetleme yapıldıANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetleme yapıldı.AA kamerası, havadan yapılan trafik kontrollerini görüntüledi.Kontrollerde trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edilerek, yerdeki ekiplere araçların plakaları bildirildi.
Ankara - Konya yolunda emniyet kemeri takmadığı belirlenen bir sürücü, polis helikopteri kameralarına takılırken, sürücüye ceza uygulandı.Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Akar, denetimlerin belli bir saati olmadığını söyledi.

Akar, "İnsanların sürekli dikkatli olması, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaması, makas atmaması, kırmızı ışıkta geçmemesi, yayalara geçiş önceliği vermesi gibi toplum kuralları insanların benimsemesi ve hayata dönüştürme çabasındayız." dedi.
Denetimlerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Akar, "Eylül ayından bu yana yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücü sayısının gün geçtikçe azaldığını görmekteyiz." diye konuştu.
Polis helikopterleri, trafik denetimi ve kontrollerin yanı sıra toplumsal olaylar ve gösterilerin izlenmesi, terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele, suç işlemesi muhtemel kişilerin takibinde de yer birimleriyle eş zamanlı olarak görev yapıyor.

Trafik Kuralları Kırmızı Işık Toplumsal Olaylar Polis Helikopteri Hayata Dönüş 

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