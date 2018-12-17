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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Zolan: “Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması benim tercihim olurdu”

Başkan Zolan: “Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması benim tercihim olurdu”

Başkan Zolan konuşma

Genel Seçimler Yerel Seçimler Başkanlık Sistemi Allah Yerel Seçim 

-detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Mart 2019'daki yerel seçimlerde konjonktürlerin farklı boyutlara geçtiğini ifade ederek, “Demokrasi demek çok seslilik demek. Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması benim tercihim olurdu” dedi.
Başkan Zolan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde (DGC) gazetecilere yönelik düzenlenen 'Kent Haberciliği' eğitim seminerine katıldı.
Gazetecilerin soruları üzerine partiler arasında gerçekleştirilen ittifaka değinen Başkan Zolan, “Seçimlerde konjonktürler farklı boyutlara geçti. Siyasi partiler, kendine yakın partilerle güç birlikleri yapma noktasına geldi. Demokrasi demek çok seslilik demek. Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması benim tercihim olurdu. Her parti kendi adayını çıkararak halkımıza daha çok tercih ve aday sunmak, vatandaşlarımıza daha çok seçme hakkı tanımak demokrasinin daha iyi işlemesi anlamında önemli. Artık başkanlık sistemiyle başlayan ikili seçimlere doğru gidiliyor. Asgari müşterekte bir araya gelebilecek siyasi görüşlerin, partilerin birleşerek bir adayda yürümesinin de artıları var. Benim tercihim demokrasi anlamında çok adaylı seçimler. Ama yüzde 50'yi de geçen bir başkan arzusudur. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Partilerle beraber olunur ama esas önemli olan vatandaşlarla beraber olmaktır. Sandıkta birleşimi sağlamaktır. Yerel seçimler çok farklıdır, genel seçimlere benzemez. Aday daha öne çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi Denizli'deki adayını geri çekti. Tabii bu önemlidir ve önemsiyoruz. Bu seçimlerde güzel sonuçlar olacak. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli'de İYİ Parti'yle birleşme konusunda bir karar almış. Yukarıdan alınan kararlar yerelde de sıkıntılara sebebiyet verebilir. Sonuçta tek ağızdan çıkanlarla sonuca ulaşmak yerel seçimlerde çok zordur” diye konuştu.

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