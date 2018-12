Başkan Şahin’den Doğu Türkistan’daki zulme tepki Haberi

-İmza kampanyasından detay

( SAMSUN )- Türk Ocaklarından Doğu Türkistan için imza kampanyası SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine karşı uyguladığı politikaya sessiz kalmayarak, “Türk Milletinin, Uygur Türklerine yapılan bu baskıların sonlandırılması için her türlü tepkiyi vermesi ve eylemi yapması gerekir” dedi.

Türk Ocakları Samsun Şubesi, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine karşı uyguladığı politikaları protesto etmek amacıyla imza kampanyası başlattı. Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda başlatılan imza kampanyasına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve birçok vatandaş destek verdi. İmza kampanyasında konuşan Başkan Zihni Şahin, “Türk Ocaklarının başlattığı imza kampanyasını, çok olumlu ve yerinde bir davranış olarak buluyorum. Millet olarak geçmişten beri her zaman ezilen toplumların yanında olmuşuzdur. Türk milletinin bugün de Uygur Türklerine yapılan bu baskıların sonlanması için her türlü tepkiyi ve eylemi yapması gerekir. Bu bir başlangıçtır. Biz her zaman yanınızda olacağız. İnşallah Doğu Türkistan’daki soydaşlarımız da bu baskı ve zulümden kurtulurlar” diye konuştu.

Serkan Şen: “Amacımız insan haklarının uygulanmasını sağlamak” Amaçlarının Çin’in iç işlerine karışmak değil, insan haklarının uygulanmasını sağlamak olduğunu dile getiren Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Serkan Şen, “21 Aralık, yılın en uzun gecesi. Ancak Doğu Türkistan’daki soydaşlarımız için her gece yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Çin, bugün bu saatte 1 milyon soydaşımızı hapishanelerde işkencelere maruz bırakıyor. Suçları da Türk olmak ve Müslüman olmaktır. Biz de Türk’üz biz de Müslümanız. Onların dertlerine derman olmak, çileleriyle çilelenmek Türklerin vazifesi olmuştur. Türk Ocakları olarak acilen Çin’in hapishaneler doldurduğu 1 milyon soydaşımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu amaçla kamuoyunun vicdanı olmak için imza kampanyası başlattık. Amacımız Çin’in içişlerine müdahale etmek değil, amacımız insan haklarının uygulanmasını sağlamaktır. Eğer Çin, bu tür uygulamalara devam edecek olursa yakında önü alınmaz bir soykırıma imza atacaktır. Bu bir insanlık suçudur. Soydaşlarımıza, Uygur Türklerine insan olmaktan kaynakları hakları verilsin. Bu insanlık, dini ve milli bir vazifedir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’e Uygurların yöresel şapkası olan doppa hediye edildi.