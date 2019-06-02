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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkan Dağdelen: “Keskin’i aldık, İstanbul’u da alacağız”

Başkan Dağdelen: “Keskin’i aldık, İstanbul’u da alacağız”

Partinin önünde toplanan kalabalık

Belediye Başkanlığı Kalaba Alabalık 

-AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen röportaj
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “2 Haziran’da Keskin’i aldık, Allah nasip ederse 23 Haziran’da da İstanbul’u alacağız. Bugün ki başarı Keskin'deki başarı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır.” dedi.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin İlçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin Adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alırken, İYİ Parti’nin adayı Necati Alsancak 2 bin 165 oy, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mustafa Alp Silsüpüroğlu ise 679 oy aldı. Oy verme işlemi sürecince AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Keskin ilçesinde bulundu. Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Keskin halkı bizi bağrına bastı. Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim; bu andan itibaren, bu sahneden itibaren, bize oy verenlerinde vermeyenlerin de hizmetkarıyız. Bütün ekip olarak Allah’ın izniyle hizmetkarıyız. Şimdi yüreklilikle ifade edeyim. 2 Haziran’da Keskin’i aldık, Allah nasip ederse 23 Haziran’da da İstanbul’u alacağız. Bugün ki başarı Keskin'deki başarı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır” dedi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Şimdi şükretme zamanı, hizmet etme zamanı, Kekin'in hizmeti için ellerinden geleni yapacak Dede başkanımız" diye konuştu.

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