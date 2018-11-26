Başkan Çöl makam kapısı 5 yıldır hiç kapatmadı İzle

--Vatandaş Davut Yüce röp

--Başkan Mustafa Çöl röp

--Başkanın makam odasında karşılama uğurlama görüntüleri

--Genel görüntüler



( AFYON KARAHİSAR) - Bu kapı hiç kapanmadı-- Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl;- "Günlük 100 ile 200 arası hemşerimiz ile kapıları sonuna kadar açık olan belediyemizde hasbihal ediyor ve sıkıntılarını dinliyoruz"- "Buralar aslında vatandaşların kapısı" AFYON KARAHİSAR



- Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaklaşık 5 yıla yakın görev süresince makam kapısını hiç kapatmazken, bu durum vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Sandıklı Belediyesine çeşitli nedenler ile gelen vatandaşlar, 5-10 dakikalık bekleme neticesinde sıra ile alınarak Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile görüşebiliyor. Belediye mesai saatleri valiliğin belirlediği zamanlarda başladığını belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl; “Yaz zamanlarında mesaimiz valiliğimizin belirlediği gibi 8’de kış zamanlarında ise 8.30’da başlıyor. Biz de mesai saatlerimize tüm birim müdürlerimiz ve personelimiz ile birlikte başlıyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Sandıklı halkına hizmet etmek için görevimize başlıyoruz. Sabah saat 10.00’a kadar belediyenin iş ve işleyişlerini bitiriyoruz. Saat 10.00’dan sonra da vatandaşlarımız ile görüşmeye başlıyoruz. Günlük 100 ile 200 arası hemşerimiz ile kapıları sonuna kadar açık olan belediyemizde hasbihal ediyor ve sıkıntılarını dinliyoruz. Ve anında çözüm yöntemleri üretiyoruz” dedi.

“15 günlük olur dediler, 4,5 yıldır kapılar kapanmadı” Seçim öncesinde kapılarını açacağını söz verdiğini belirten Çöl; “Sandıklı halkı 'Daha önce kapıların açılacağını çok duyduk, 15 gün sürer' dediler, ama benim görev sürem 4,5 yıl oldu bu kapılar hala hiç kapanmadı. Tabii ki vatandaşın belediyeye geldiğinde belediye başkanı ile görüşmesi en doğal hakkı. Biz de bunu özel kalemde ve sekreterlikte bulunan arkadaşlarımız ile saatlerini ayarlıyor ve vatandaşlarımızla sıra ile görüşerek istek ve taleplerini dinliyoruz. Artık şunun bilinmesi gerekli ki buralar vatandaşların kapısı. Belediyeye gelen vatandaşların bazılarının çok sıkıldığını ve terlediğini görüyorum. Ben açıkçası bunu garipsiyorum. Çünkü buralar onların yeri, ama böyle hiçbir zaman olmamış. Tabi vatandaşlarda buraya çekinerek geliyorlar. Şimdi ise şu günlerde artık vatandaşlarımız hemşerilerimiz buna alıştılar. Artık sabahın ilk saatlerinde bile bekleyen vatandaşlarımız oluyor. Sabahın ilk çayını onlarla beraber yudumluyoruz. Bu da bizim için ayrıca bir mutluluk” dedi.

Vatandaşlardan yurt dışında ikamet ettiğini belirten Şener Bozkurt; “Ben yılda birkaç kez Sandıklı’ya gelmekteyim. Belediyeye geldiğim zamanlarda başkan beyle görüşme imkânı buluyorum. Başkanı Allah çalışmalarında muvaffak etsin. Çalışmaları gerçekten güzel. Kapılarını sonuna kadar açık gördüm. Böyle dairelerin kapılarının açık olması gerçekten güzel bir şey” dedi.

Bir diğer vatandaş Yumruca Köyü Muhtarı Davut Yüce ise, kapıların sürekli açık olduğunu ve her istediklerinde başkana kolayca ulaşabildiklerini belirtti.

(AB-Y)

