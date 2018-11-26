Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Çöl makam kapısı 5 yıldır hiç kapatmadı İzle

Başkan Çöl makam kapısı 5 yıldır hiç kapatmadı İzle

-Vatandaş Şener Bozkurt röp

Görev Süresi Makam Odası Belediye Başkanı Yurt Dışı Dumlu 

--Vatandaş Davut Yüce röp
--Başkan Mustafa Çöl röp
--Başkanın makam odasında karşılama uğurlama görüntüleri
--Genel görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) - Bu kapı hiç kapanmadı-- Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl;- "Günlük 100 ile 200 arası hemşerimiz ile kapıları sonuna kadar açık olan belediyemizde hasbihal ediyor ve sıkıntılarını dinliyoruz"- "Buralar aslında vatandaşların kapısı" AFYON KARAHİSAR

- Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaklaşık 5 yıla yakın görev süresince makam kapısını hiç kapatmazken, bu durum vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Sandıklı Belediyesine çeşitli nedenler ile gelen vatandaşlar, 5-10 dakikalık bekleme neticesinde sıra ile alınarak Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile görüşebiliyor. Belediye mesai saatleri valiliğin belirlediği zamanlarda başladığını belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl; “Yaz zamanlarında mesaimiz valiliğimizin belirlediği gibi 8’de kış zamanlarında ise 8.30’da başlıyor. Biz de mesai saatlerimize tüm birim müdürlerimiz ve personelimiz ile birlikte başlıyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Sandıklı halkına hizmet etmek için görevimize başlıyoruz. Sabah saat 10.00’a kadar belediyenin iş ve işleyişlerini bitiriyoruz. Saat 10.00’dan sonra da vatandaşlarımız ile görüşmeye başlıyoruz. Günlük 100 ile 200 arası hemşerimiz ile kapıları sonuna kadar açık olan belediyemizde hasbihal ediyor ve sıkıntılarını dinliyoruz. Ve anında çözüm yöntemleri üretiyoruz” dedi.
“15 günlük olur dediler, 4,5 yıldır kapılar kapanmadı” Seçim öncesinde kapılarını açacağını söz verdiğini belirten Çöl; “Sandıklı halkı 'Daha önce kapıların açılacağını çok duyduk, 15 gün sürer' dediler, ama benim görev sürem 4,5 yıl oldu bu kapılar hala hiç kapanmadı. Tabii ki vatandaşın belediyeye geldiğinde belediye başkanı ile görüşmesi en doğal hakkı. Biz de bunu özel kalemde ve sekreterlikte bulunan arkadaşlarımız ile saatlerini ayarlıyor ve vatandaşlarımızla sıra ile görüşerek istek ve taleplerini dinliyoruz. Artık şunun bilinmesi gerekli ki buralar vatandaşların kapısı. Belediyeye gelen vatandaşların bazılarının çok sıkıldığını ve terlediğini görüyorum. Ben açıkçası bunu garipsiyorum. Çünkü buralar onların yeri, ama böyle hiçbir zaman olmamış. Tabi vatandaşlarda buraya çekinerek geliyorlar. Şimdi ise şu günlerde artık vatandaşlarımız hemşerilerimiz buna alıştılar. Artık sabahın ilk saatlerinde bile bekleyen vatandaşlarımız oluyor. Sabahın ilk çayını onlarla beraber yudumluyoruz. Bu da bizim için ayrıca bir mutluluk” dedi.
Vatandaşlardan yurt dışında ikamet ettiğini belirten Şener Bozkurt; “Ben yılda birkaç kez Sandıklı’ya gelmekteyim. Belediyeye geldiğim zamanlarda başkan beyle görüşme imkânı buluyorum. Başkanı Allah çalışmalarında muvaffak etsin. Çalışmaları gerçekten güzel. Kapılarını sonuna kadar açık gördüm. Böyle dairelerin kapılarının açık olması gerçekten güzel bir şey” dedi.
Bir diğer vatandaş Yumruca Köyü Muhtarı Davut Yüce ise, kapıların sürekli açık olduğunu ve her istediklerinde başkana kolayca ulaşabildiklerini belirtti.
(AB-Y)
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı