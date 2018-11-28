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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Çalışkan: “En yüksek oyu almak için canla başla çalışacağız” Haberi

Başkan Çalışkan: “En yüksek oyu almak için canla başla çalışacağız” Haberi

Başkan Çalışkan’ın konuşması

Başkan Adayı Belediye Başkanlığı Bayrak Yarışı Yerel Seçimler Basın Mensupları 

-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul, 2019 yerel seçimlerinde hizmet bayrağını devredecekleri yeni belediye başkan adayı Mahmut Sami Şahin’in yanında yer alarak, en yüksek oyu almak için canla başla çalışacaklarını belirterek, "Son nefesimize kadar Cumhurbaşkanımızın bir neferi olarak hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Çalışkan, basın mensuplarıyla belediye encümen salonunda bir araya geldi. 2019 yerel seçimlerinin Karaman'a ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini dileyen Çalışkan, seçim süreci boyunca Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin’e destek vereceğini söyleyerek, dört buçuk yıllık dönemde Karaman’da çok önemli projeler ve hizmetler gerçekleştirdiklerini belirtti.
Başkan Çalışkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dün Cumhurbaşkanımız Karaman Belediye Başkanı olarak Mahmut Sami Şahin’i ilan etti. Biz bundan şeref duyuyoruz ve sonuna kadar da Mahmut bey kardeşimle birlikte yerel seçimlerde en yüksek oyu almak için canla başla çalışacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Şundan emin olabilirsiniz ki, bu şehirde belediye başkanlığı yapmanın büyük şerefini yaşıyorum. Bu şeref önce Yüce Rabbim, sonra Cumhurbaşkanımız ve milletimin takdiriyle oldu. Bu kaderimizde, nasibimizde varmış ki, şehrimize en güzel hizmetleri yapma mücadelesini verdik ve bunun da gururunu ve onurunu yaşıyorum. Bugün de bu bayrağı çok değerli kardeşimiz Mahmut Sami Şahin’e devredeceğim. Hiçbir zaman davamızı bir yer edinme, makam mevki sahibi olma adına sürdürmedik. Her işimizi Allah rızası için yaparak şehrimiz ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için elimizden gelen gayreti göstererek çalıştık. Bu dört buçuk yıllık süreçte Karaman’da çok önemli projeleri hayata geçirdik ve hizmetler gerçekleştirdik. Seçim beyanımızda ne söz verdiysek çok şükür hepsini fazlasıyla yerine getirdik. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın bir neferi olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah Karaman’da ve ülke genelinde yine en yüksek oyu alarak bu seçimlerden de alnımız ak ve başımız dik bir şekilde başarıyla çıkmış olacağız. Tüm hemşehrilerime bu görevi yaparken bana destek oldukları için teşekkür ediyor, 2019 yerel seçimlerinin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”
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