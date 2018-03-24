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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkakan Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - GAZİANTEP

Başkakan Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - GAZİANTEP

- Başkakan Binali Yıldırım'ın makam aracı ile gelişi - Başkakan Yıldırım'ı iki küçük çocuğun karşılaması - Başkakan Yıldırım'ın çocuklara hediye vermesi - Down Sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımından detay - Başbakan Yıldırım'ın Down Sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımına tempo tutması - Başbakan Yıldırım'ın Down Sendromlu çocuklarla fotoğraf çektirmesiGAZİANTEP - Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, kendisini karşılayan down sendromlu çocuklardan oluşan bando takımını izledi.

Kaka Makam Aracı Mehteran Takımı 

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