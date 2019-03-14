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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başdanışman söyledi, Bakan Kasapoğlu eşlik etti

Başdanışman söyledi, Bakan Kasapoğlu eşlik etti

Bakan Kasapoğlu'nun salona gelişi

İpekyolu Alabalık 

-Kasapoğlu'nun gençleri selamlaması
-Kalabalıktan detay
-Konuşma
-Gençlerin talepleri
-Türküler

( VAN ) VAN

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katılarak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın söylediği türküye eşlik etti. Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İpekyolu Belediyesinin "Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında yenilenen Büyük Rus Pazarı Sokağı'nın açılışını yaptıktan sonra Van Devlet Tiyatrosunun salonunda yapılan “Gençlerle Demokrasi Buluşması” etkinliğine katıldı.
Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, gençlerin en mühim varlıklarının olduğunu belirterek, dün akşamdan bu yana kentte olduğunu ve gördüğü tablonun kendisini ümitlendirdiğini dile getirdi. Konuşmanın ardından gençlerin taleplerini dinleyen Kasapoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın seslendirdiği şarkıları hem dinledi hem de zaman zaman eşlik etti. Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğinin ardından, kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti. Bakan Kasapoğlu’na AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da eşlik etti.
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