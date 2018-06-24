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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakanın sandığından AK Parti galip çıktı

Başbakanın sandığından AK Parti galip çıktı

Oyların sayılması

( İZMİR ) İZMİR

Cumhurbaşkanlığı Milletvekilliği 


- Başbakan Binali Yıldırım’ın oy kullandığı sandıktan milletvekilliğinde AK Parti, cumhurbaşkanlığında da Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Karabağlar ilçesindeki çocuklarının bağışlarıyla yaptırılan ve annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulunda sabah saatlerinde oyunu kullandı. 2354 No’lu sandıkta oyunu kullanan Yıldırım’ın sandığından AK Parti galip çıktı. Toplam 333 oyun kullanıldığı sandıktan çıkan oy dağılımı şöyle: Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları; Recep Tayyip Erdoğan:153 Muharrem İnce:136 Meral Akşener:21 Temel Karamollaoğlu:5 Selahattin Demirtaş:19 Milletvekilliği seçim sonuçları; AK Parti:126 CHP:109 İYİ Parti:30 Saadet Partisi:10 HDP:27 Cumhur İttifakı:2 Sandıktan çıkan oyların biri geçersiz sayıldı.
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