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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Yüksek Seçim Kurulu ülkenin her yerinde gerekli hazırlıkları yapmıştır' - İZMİR Haberi

Başbakan Yıldırım: 'Yüksek Seçim Kurulu ülkenin her yerinde gerekli hazırlıkları yapmıştır' - İZMİR Haberi

Başbakan Yıldırım: "Yüksek Seçim Kurulu ülkenin her yerinde gerekli hazırlıkları yapmıştır" - İZMİR - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. (3)Başbakan Binali Yıldırım: "Seçimlerin asıl sahibi Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu ülkenin her yerinde gerekli hazırlıkları yapmıştır, kendi bakımlarından tedbirleri almıştır ancak YSK'nin genel anlamda güvenliği sağlamak gibi bir görevi yok. İhtiyaç duyulması halinde bu güvenlik tedbirleri de polisle jandarmayla sağlanmış olacaktır. Sağ salim, güzel bir seçimi idrak edip böylece bu süreci de başarıyla tamamlayacağız. İstikrar ve güven içerisinde ülkemiz bundan sonra 2023 hedeflerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla yoluna devam edecektir. Bütün milleti sevgiyle saygıyla selamlıyorum, mutlaka ve mutlaka sandığa gitmelerini özellikle istirham ediyorum."

Polis Jandarma Medeniyetler 

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