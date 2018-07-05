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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: 'Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: "Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 12 - Başbakan Yıldırım: "Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak."Başbakan Yıldırım: "Fransa 719 gün olağanüstü hal ile yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldırısından sonra. Darbe, kalkışma falan değil."

Terör Saldırısı Olağanüstü Hal Saldırı 

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