Başbakan Yıldırım: 'Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 12 - Başbakan Yıldırım: "Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak."Başbakan Yıldırım: "Fransa 719 gün olağanüstü hal ile yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldırısından sonra. Darbe, kalkışma falan değil."