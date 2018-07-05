Başbakan Yıldırım: 'Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız' - ANKARA İzle
Başbakan Yıldırım: "Yap - işlet - devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız" - ANKARA - AA Editör Masası - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (7)Başbakan Yıldırım: "Bundan sonra yapılması gereken, milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmektir."Başbakan Yıldırım: "Yap - işlet - devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız."Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım."