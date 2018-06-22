Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım, vatandaşın imar barış kaydını yaptı

Başbakan Yıldırım, vatandaşın imar barış kaydını yaptı

Başbakan'dan detay

Siyer Er Kadın Selamet Kaçak Cuma Namazı 

-vatandaşlardan görüntü
-Başbakan'ın konuşması
-detaylar

( İZMİR - EK) İZMİR

- Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de Menderes Belediyesi tarafından kurulan İmar Barışı Masasında iki vatandaşın imar barış kayıtlarını yapıp konu hakkında bilgi verdi. Seçim çalışmaları kapsamında İzmir’de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, önce Balçova Yaşam Parkı’nda kursiyer kadınlarla bir araya geldi, ardından Menderes ilçesinde MHP Menderes İlçe Seçim Bürosunu ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’ın bir sonraki durağı ise Menderes Belediyesi oldu. Belediye önünde vatandaşlar tarafından karşılanan Yıldırım’a, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik etti. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun makamını ziyaret eden Yıldırım, ardından belediyede kurulan İmar Barışı Masasına gelen iki vatandaşın başvurularını aldı. “Af getirmiyor, barış getiriyor” 40 yaşındaki Adem Yeşilyayla ile 73 yaşındaki Cihangir Hançer’le sohbet eden Başbakan Yıldırım, imar barışı ile İzmir’deki tüm imarla ilgili sorunların çözüme kavuşacağını söyledi.

2017 yılında Menderes’te yaptığı evi için imar barışına başvurmaya gelen Adem Yaşilyayla ile sohbet eden Başbakan Yıldırım, “Nasıl yardımcı olabiliriz? İmar barışını duydunuz mu? Sizin için ne ifade ediyor?” diye sordu. Vatandaşın “Af getiriyor” cevabına karşılık, “Af getirmiyor, barış getiriyor” diyen Yıldırım, “Bundan sonra kimse senin binana kaçak muamelesi yapamayacak” dedi.
Yıldırım, daha sonra vatandaşa “Seçimler hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu, Yeşilyayla ise, “Biz her zaman AK Parti’liyiz” yanıtını verdi. “Aracılara tefecilere itibar etmeyin” Menderes’teki ruhsatsız evi için belediyeye gelen 73 yaşındaki Cihangir Hançer’in de başvurusunu alan Başbakan Yıldırım, “En kısa sürede işlemler yapılacak. Kafan rahat olacak. Getirdiğimiz aftan herkes faydalansın diye belediyemiz elinden geleni yapıyor. Araya girmeye çalışan aracılara tefecilere itibar etmeyin. Bu iş bugüne kadar Türkiye’de ne kadar sıkıntılı sorunlu durum varsa hepsini bitiriyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Daha sonra yeniden bina yapmak için müracaat edeceksin. İzmir’deki toplam binaların yüzde 60’ı imarsız ruhsatsız. Bütün binaların ada bazında kentsel dönüşüm için fırsat sağlıyor. Hepsi yeni baştan elden geçirilecek” diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, Hacı Ramazan Büküşoğlu Camiinde cuma namazı kılmak üzere belediyeden ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı