Başbakan Yıldırım: 'Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış olur' - KABİL Haberi
Başbakan Yıldırım: "Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış olur" - KABİL - Başbakan Yıldırım'ın ortak basın toplantısındaki konuşmasıKABİL - Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Afganistan 'ın başkenti Kabil'de Afganistan İcra Heyeti Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. - 2 -