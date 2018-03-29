Başbakan Yıldırım, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde - Detaylar - SARAYBOSNA
- Başbakan Yıldırım'ın karşılanması - Çocuklar tarafından çiçek takdimi - Halk oyunları gösterisinden görüntüler - Başbakan Yıldırım'ın çocuklarla sohbeti ve toplu fotoğraf çekimiSARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için geldiği Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesini ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic eşlik etti.