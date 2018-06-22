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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: ''Ülkemizi bölmeye çalışan FETÖ'cülerin, bölücülerin, PKK'nın, DEAŞ'ın korkulu rüyası oluruz'' - İZMİR

Başbakan Yıldırım: ''Ülkemizi bölmeye çalışan FETÖ'cülerin, bölücülerin, PKK'nın, DEAŞ'ın korkulu rüyası oluruz'' - İZMİR

- Başbakan Binali Yıldırım'ın at üstünde miting alanına gelişi - Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması - Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüye çıkması - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - Başbakan Binali Yıldırım: "Bölgemizdeki ve bütün dünyadaki mazlumların umudu haline geldik. Ülkeleri ellerinden alınan Filistinlilerin yanında biz varız, memleketlerinden sürülen Suriyelilerin yanında biz varız, Iraklıların yanında biz varız. Biz herkesin yanında oluruz ama ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan FETÖ'cülerin, bölücülerin, PKK'nın, DEAŞ'ın korkulu rüyası oluruz."

Mazlum Miting Alanı 

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