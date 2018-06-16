Başbakan Yıldırım, türküye eşlik etti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başbakan Binali Yıldırım, Alevii Kanaat Önderleri ile Bayramlaşma programında Haydar Haydar isimli türküyü oturduğu yerden mikrofon ile eşlik etti. Başbakan Binali Yıldırım, Alevii Kanaat Önderleri ile Bayramlaşma programına katıldı.

Yıldırım'a programda eşi Semiha Yıldırım, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ta eşlik etti. Program öncesi Başbakan Yıldırım, kendisine oturduğu yerde kendisine uzatılan mikrofona "Haydar Haydar" isimi ile bilinen türküye eşlik etti. Yıldırım'ın türküyü söylemesi vatandaşlar tarafından da alkış aldı.

