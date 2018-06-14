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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Türkiye'yi yeni bir sistemle 24 Haziran'da buluşturuyoruz' - İSTANBUL
Başbakan Yıldırım: "Türkiye'yi yeni bir sistemle 24 Haziran'da buluşturuyoruz" - İSTANBUL - Miting alanından görüntüler - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL(AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Sultanbeyli Kent Meydanında halka hitap etti. Başbakan Yıldırım: "Türkiye'yi yeni bir sistemle 24 Haziran'da buluşturuyoruz." - 1 -